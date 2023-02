Nach dem Fund einer Frauenleiche in der Elbe zwischen dem Abzweig Dornburger Alte Elbe und Glinde überprüft die Polizei jetzt Vermisstenfälle.

Nachdem Angler in Ufernähe der Elbe bei Dornburg eine Leiche entdeckt haben, ermittelt nun die Polizei und überprüft zur Ermittling der Identität zunächst Vermisstenfälle.

Schönebeck - Die Leiche, die am vergangenen Sonnabend in der Elbe bei Kilometer 301,5 zwischen Abzweig Dornburger Alte Elbe und Glinde gefunden wurde, konnte noch nicht identifiziert werden. Das teilte die zuständige Polizeidienststelle am Montag auf Volksstimme-Anfrage mit.