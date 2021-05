Turbulentes Wochenende: Viele Einbrüche im Salzlandkreis gemeldet

Salzlandkreis (vs) - Der Polizei wurden am Wochenende mehrere Einbruchdiebstähle im Salzlandkreis gemeldet. Diese verteilen sich dabei auf mehrere Orte im Landkreis.

Grundschule Förderstedt

Laut polizeilicher Pressemitteilung, verschafften sich Unbekannte am Wochenende gewaltsam Zugang zu einer Grundschule in Förderstedt. Nachdem sie eine Nebeneingangstür aufgehebelt hatten, wurden verschiedene Dienstzimmer durchsucht. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch unklar.

Schuhgeschäft Schönebeck

Ebenfalls eingebrochen wurde in ein Schuhgeschäft in der Salzer Straße in Schönebeck. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über ein angrenzendes Dach zu einem Fenster, das aufgehebelt wurde. Von diesem Fenster aus gelangten sie in das Lager des Ladens. Auch hier liegen noch keine Kenntnisse über entwendete Sachen vor.

Baustelle Frose

Am Montagmorgen wurde der Diebstahl von Baugeräten auf einer Baustelle in der Reinstedter Straße in Frose festgestellt. Unbekannte hatten sich am Wochenende Zugang zu der Baustelle verschafft und dort eine Rüttelplatte, einen Hopser und eine Baggerschaufel entwendet.

Die Gegenstände waren unter einer Baggerschaufel gesichert. Um an das Diebesgut zu gelangen mussten die Täter deshalb die Hydraulik des Baggers entlasten.

Gartengrundstück Hecklingen

Auch in ein Gartengrundstück in der Ascherslebener Straße in Hecklingen wurde eingebrochen. Die Polizei beziffert den Einbruchszeitraum hier aber vom 16. bis 30. Mai. Der Eigentümer hatte den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt, als er sich nach seinem Urlaub das erste Mal wieder im Garten befand.

Die Einbrecher hatten den Überwurf zu der Terrasse des Grundstücks gewaltsam entfernt um sich Zutritt zu verschaffen. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden 6 Angelruten und eine Flasche Cola entwendet.