Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhäuser im Salzlandkreis ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende (29.-30. Januar) in ein Einfamilienhaus in Eggersdorf und in eines in Schönebeck eingebrochen. Die Täter erbeuteten Barggeld. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Schönebeck/Eggersdorf (vs) - Unbekannte Täter sind am Sonnabend (29. Januar) in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen, einmal in Schönebeck und einmal in das nur sechs Kilometer entfernte Eggersdorf.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht, wurden in dem Haus in Eggersdorf sämtliche Räumlichkeiten in Augenschein genommen und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem eine größere Menge Bargeld entwendet.

Die Hauseigentümerin hatte das Objekt am Samstag gegen 16 Uhr verlassen und stellte bei ihrer Rückkehr, gegen 21 Uhr, das Geschehen fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche im Tatzeitraum mögliche tatrelevante Feststellungen im Bereich der Ortslage Eggersdorf tätigen konnten.

Einbruch in Schönebeck

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Schönebeck. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „An der Arche“.

Es wurde eine derzeit nicht bekannte Menge Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum kann auf Grund von Zeugenaussagen von Samstag (29. Januar) 10 Uhr bis Sonntagmorgen eingeschränkt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt tatrelevante Zeugenhinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen oder zur Tathandlung selbst, auch telefonisch unter der Nummer 03471/ 379-0 entgegen.