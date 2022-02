Unfall in Plötzky: Frau leicht verletzt

Als eine Frau in Plötzky in ihr Auto steigen will, kommt es am Mittwoch, 16. Februar, zu einem Unfall.

Plötzky (vs) - Am Mittwochabend, 16. Februar, wurde eine 43-Jährige bei einem Unfall in der Karl-Marx-straße in Plötzky leicht verletzt. Die Frau wollte gerade in ihr vor der Grundstückseinfahrt stehendes Auto steigen, als ein 37-Jähriger gegen ihr Fahrzeug fuhr. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte und zog sich Prellungen am Oberschenkel zu.

Bei dem 37-Jährigen wurde während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Rahmen dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung realisiert und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Mann wurde erklärt, dass er bis zu einer richterlichen Entscheidung nicht mehr berechtigt ist, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.