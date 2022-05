Video: Bewohnerin rettet sich vor Feuer in Calbe/Schwarz - rund 50.000 Euro Schaden

Calbe/Schwarz - Am Mittwochvormittag, 2. Februar, gegen 9.40 Uhr wurde die Feuerwehr aus dem Salzlandkreis in die Buschbreite in Schwarz gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus teilweise in Vollbrand und Flammen schlugen aus dem Dach heraus.