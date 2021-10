Vor dem Schwimmbad: Unbekannter Täter klaut Fahrräder von Schönebecker Kinder

Am Dienstag, den 12. Oktober 2021, wurden aus einem Fahrradständer an der Schönebecker Volksschwimmhalle zwei Fahrräder entwendet.

Schönebeck (vs) - Am Dienstag, den 12. Oktober 2021, wurden aus einem Fahrradständer an der Schönebecker Volksschwimmhalle zwei Fahrräder entwendet. Die beiden Kinder hatten die Räder gegen 13:00 Uhr dort ordnungsgemäß abgestellt und gegen die Wegnahme gesichert. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrten, waren die Räder verschwunden. Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.