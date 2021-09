Vorfahrt missachtet: Unfall nahe Welsleben

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrtsregeln nicht beachtete, ereignete sich in der Gemeinde Bördeland ein Unfall.

In Welsleben kam es zu einem Auffahrunfall.

Welsleben (vs) - Montagnachmittag, 21. September, ereignete sich in Welsleben ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Die 79-jährige Autofahrerin befuhr die Bierer Straße in Richtung Lindenstraße und wollte laut Polizei an der Einmündung nach rechts auf die Lindenstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine 29-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Fahrzeug vorfahrtsberechtigt auf der Lindenstraße in Richtung Schönebeck unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei eine Beteiligte leicht verletzt wurde.