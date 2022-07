Ein Lagerfeuer hat bei Wartenberg ein 3000 Quadratmeter großes Waldstück in Brand gesetzt. Bereits in der Nacht zum Mittwoch lag Brandgeruch in der Luft.

ist in der Nacht zum Mittwoch in Flammen geraten. Es lag Brandgeruch in der Luft, bevor das Feuer zu sehen war. Symbolbild: dpa

Wartenberg (vs) - Am Mittwochvormittag war die Feuerwehr, in dem Hopfengartenweg an dem dortigen Waldstück im Einsatz und mussten einen Brand bekämpfen. Insgesamt waren ca. 3.000m² betroffen.

Auslöser des Brandes war vermutlich ein Lagerfeuer. Schon in der Nacht konnten Bewohner Brandgeruch wahrnehmen, jedoch konnte erst in den frühen Morgenstunden der Brandort festgestellt werden.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 37 Kameraden vor Ort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.