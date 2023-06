Nach der Bergung eines 13-Jährigen aus dem Kanal in Halle-Neustadt war sein Zustand kritisch. Später starb der Jugendliche in einem Krankenhaus.

Rettungskräfte der Feuerwehr in einem Motorboot: Aus dem Kanal in Halle ist am Sonntag eine leblose Person geborgen worden.

Halle (Saale) - Rettungskräfte haben am Sonntag in Halle eine leblose Person aus dem Kanal an den Passendorfer Wiesen in Halle-Neustadt geborgen. Die Person wurde reanimiert, so die erste Meldung der Polizei am Sonntag.

Zuvor hatten Passanten gegen 11 Uhr den im Wasser treibenden Körper entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es am Sonntagnachmittag.

In einer zweiten Meldung meldete die Polizei später, dass die Person mittlerweile in einem Krankenhaus gestorben sei. Auch die Identität sei in der Zwischenzeit geklärt. Es handele sich um einen 13-jährigen Jungen.