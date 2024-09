Ein Jugendlicher hat in Wittenberg Hausverbot in einem Schuhgeschäft erhalten. Er wollte geklaute Schuhe umtauschen. Doch das ist nicht das einzige kuriose Detail an dem Fall.

Wittenberg. - Ein Jugendlicher hat am Samstagmittag in einem Schuhgeschäft in der Lerchenbergstraße in Wittenberg Schuhe umtauschen wollen, wie die Polizei meldet. Doch es gab ein Problem.

Demnach wollte der 15 Jahre alte Junge zwei rechte Schuhe bei der Mitarbeiterin des Schuhladens umtauschen. Das machte die Frau stutzig. Als sie die Schuhe genauer ansah, habe sie bemerkt, dass es sich dabei um Diebesgut handelte, so die Polizei weiter. Anschließend habe sie die Beamten verständigt.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Hausverbot verhängt. Außerdem wird nun gegen ihn ermittelt.