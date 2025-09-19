Durch die Öffentlichkeitsfahndung ist es der Polizei gelungen, den unbekannten Mann zu ermitteln, dem schwerer Raub vorgeworfen wird.

Nach schwerem Raub in Halle - Polizei kann Täter ermitteln

Halle (Saale). – Bereits am 2. März 2024 ist es in Halle zu einem schweren Raub gekommen, wie die Polizei mitteilt. Die zwei Opfer konnten mit ihrem Handy noch Fotos vom Täter machen.

Dank der Öffentlichkeitsfahndung ist es der Polizei gelungen, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln.