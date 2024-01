In Bitterfeld ist es erneut zu einem Raubüberfall gekommen, so die Polizei.

Bitterfeld/DUR. - In der Bitterfelder Innenstadt hat sich am frühen Montagmorgen, 15. Januar, laut Polizei ein Raubüberfall ereignet. Rund 24 Stunden zuvor an nahezu gleicher Stelle kam es bereits in der Nacht zu Sonntag zu einem ähnlichen Delikt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ein 21-jähriger Mann gegen 5.30 Uhr im Bereich des Marktes / Ecke Badergasse in Bitterfeld, als er von einer unbekannten Person angesprochen wurde.

Unter Vorhalten eines messerähnlichen Gegenstandes soll der Täter die Herausgabe von Bargeld und einer Umhängetasche gefordert haben. Der Täter entfernte sich zu Fuß mit der Umhängetasche vom Tatort in Richtung Ratswall / Hotel "Central". In der Tasche soll sich laut Angaben des Geschädigten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich befunden haben.

Lesen Sie auch: Nach Messerangriff auf 63-Jährige in Bitterfeld - Das ist zum Tatverdächtigen bislang bekannt

Polizei in Bitterfeld veröffentlicht Täterbeschreibung nach Raubüberfall

Ein 55-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die herbeigeeilten Polizisten geschnappt werden und wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut sowie das vermeintliche Messer befanden sich jedoch nicht beim Beschuldigten. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

circa 40 Jahre alt

kurzer grauer Bart

gelbe Winterjacke

trug Handschuhe

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich im Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/3010 zu melden.