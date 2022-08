Schwerer Unfall auf der A38: Ein Toter bei Kollision von Auto mit Lkw

Auf der A38 kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Beim Parkplatz Kesselberg nahe Nordhausen kollidierten ein Lkw und ein Pkw miteinander. Eine Person kam ums Leben.

Nordhausen/dpa - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 38 ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei Hermsdorf fuhr ein Lastwagen am Montagabend nach einer Rast auf dem Parkplatz Kesselberg zurück auf die A38. Dabei kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto mit dem Lkw, wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Für den Fahrer des Autos kam jede Hilfe zu spät. Die beiden Insassen des Lastwagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität der Beteiligten und zum genauen Unfallhergang dauern weiter an.