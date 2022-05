SEK-Einsatz in Leipzig Festnahme nach Amok-Verdacht in Leipzig: Polizei gibt Entwarnung

In Leipzig ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 21-jähriger Mann wurde verdächtigt, einen Amoklauf an einer Schule zu planen. Am Nachmittag gaben die Beamten schließlich Entwarnung.