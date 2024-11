Frau belästigt Exhibitionist in Halle entblößt sich - Haftbefehl bei Überprüfung entdeckt

In Halle kam es am Dienstagmorgen zu einer sexuellen Belästigung in der Nähe der Burgstraße: Ein 40-jähriger Mann entblößte sich vor einer Frau. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.