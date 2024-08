Eine Frau ist in der Rannischen Straße in Halle sexuell belästigt worden. Was genau passiert ist.

Halle (Saale). - Eine Frau ist am Freitag gegen 13.55 Uhr in der Rannischen Straße in Halle sexuell belästigt worden.

Laut Polizei lag ein 30 Jahre alter Mann dort auf dem Boden vor einer Sitzbank und spielte an seinem unbedeckten Geschlechtsteil herum. Dabei habe er eine vorbeigehende Frau auf obszöne Weise angesprochen.

Die Frau habe den Ort rasch verlassen und sei in die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Trotha gestiegen, heißt es. Ein 23 Jahre alter Zeuge habe den Vorfall beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Ein Tatverdächtiger sei daraufhin am Riebeckplatz gestellt worden.

Die Polizei Halle bittet die betroffene Frau und weitere Zeugen, sich im Polizeirevier unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden. Ihre Aussage sei von entscheidender Bedeutung für die vollständige Aufklärung der Tat und für weitere strafrechtliche Maßnahmen.