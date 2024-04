Halle (Saale)/DUR. - Zu mehreren exhibitionistischen Handlungen ist es am Sonntagnachmittag in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hat ein Mann sich in der Zeit 14 Uhr bis 18.30 Uhr in drei Straßen der Saalestadt vor mehreren Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als die Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren die Vorfälle in Halle-Südstadt und Silberhöhe die sexuellen Handlungen bemerkten, seien die Eltern und die Polizei informiert worden.

Exhibitionist entblößt sich vor Kindern in Halle

Im Anschluss suchten die Beamten den Mann im Umfeld seiner letzten Meldung in der Karl-Pilger-Straße auch mit einem Fährtenspürhund. Dennoch konnte die Polizei den Mann nicht finden.

Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zum Täter. So wurde der Mann von den Kindern mehrheitlich beschrieben:

zwischen 40 und 60 Jahre alt

175 cm groß

graues, leicht gelocktes, licht werdendes Haar

Brille

Bart

dunkles T-Sirt und blaue Jeans

Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt. Die Kinder wurden körperlich nicht verletzt.

Wer Hinweise zu dem Mann und seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle zu melden.