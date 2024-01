In Weißenfels ist ein 30 Jahre alter Mann in der Silvesternacht durch Pyrotechnik verletzt worden. Mit einer erheblichen Augenverletzung musste er ins Krankenhaus nach Halle gebracht werden.

Weißenfels: 30-Jähriger durch Böller am Auge verletzt

Unfall in der Silvesternacht

Weißenfels/DUR – In Weißenfels ist in der Silvesternacht ein 30 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er kurz nach Mitternacht in der Beuditzstraße mit zugelassener Pyrotechnik hantiert.

Dabei zog er sich Brandverletzungen im Gesicht sowie eine Verletzung am Auge zu und musste in ein Krankenhaus nach Halle gebracht werden.