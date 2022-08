Saalburg/dpa - Drei Wochen nach einer Explosion vor Beginn des Technofestivals "SonneMondSterne" ist ein dabei schwer verletzter Festivalbesucher gestorben. Der 26-Jährige erlag seinen schweren Brandverletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

"SonneMondSterne"-Festival: Gaskartusche explodierte beim Wechseln

Noch vor dem offiziellen Start des Musikfestivals war am 10. August eine Gaskartusche auf einem der Campingplätze am Bleiloch-Stausee explodiert. Nach damaligen Angaben der Polizei hatte der 26-Jährige die Kartusche in einem Zelt wechseln wollen, dabei war es zu einer Verpuffung gekommen.

Der Mann war mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt.