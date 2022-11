Sperrung Achtung, Autofahrer in Bernburg: Feuerwehreinsatz am Bahnübergang auf L146

Auf der Landstraße L146 kommt es in Bernburg an der Saale offenbar zu einem großen Feuerwehreinsatz. Dort sind die Einsatzkräfte am Bahnübergang tätig. Die Straße ist an dieser Stelle komplett gesperrt.