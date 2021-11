14-Jährige nach Treffen mit Ex-Freund im Salzlandkreis vermisst - Polizei sucht dringend nach Zeugen (Foto im Artikel)

Eine 14-Jährige ist in Aschersleben seit dem 4. November verschwunden. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Josefine H., die sich an dem Tag mit ihrem Ex-Freund treffen wollte.

Salzlandkreis - Die Polizei des Salzlandkreises sucht bereits seit Donnerstag, 4. November, nach der 14-jährigen Josefine H. aus Aschersleben. Das Mädchen wollte sich laut Polizeiangaben mit ihrem Ex-Freund in der Staßfurter Höhe treffen, um dort persönliche Gegenstände zu übergeben.

„Gegen 15.30 Uhr bestand letztmalig Telefonkontakt zu einem anderen Bekannten. Seither ist das Mädchen nicht mehr zu erreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Beamten haben nach Bekanntwerden am Abend die Suchmaßnahmen eingeleitet, welche bisher nicht zum Auffinden führten.

In der Schule erschien das Mädchen am darauffolgenden Tag und am Montag nicht. Bei Freunden und sonstigen Bekannten konnten bisher keine Hinweise zum Aufenthaltsort erlangt werden. Die Mutter hat ihrerseits bereits Suchmaßnahmen über die sozialen Medien eingeleitet. Der Aufenthaltsort des Ex-Freundes ist der Polizei bekannt. „Auch er hat laut eigenen Aussagen keine Kenntnis vom Verbleib der Ex-Freundin“, sagt Polizeisprecher Marco Kopitz auf Nachfrage der Volksstimme am Telefon.

Die Vermisste ist: 165 Zentimeter groß und schlank, hat dunkelbraunes Haar und trug am Tag des Verschwindens eine schwarze Leggins, schwarze Schuhe, eine rosa-lila farbige Jacke und einen grauen Pullover. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack bei sich.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen kann, soll sich an das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/379-0 wenden. Die Polizei stehe im engen Kontakt zur Familie der Vermissten, so Kopitz am Ende.