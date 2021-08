Aschersleben: 28-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs 

Aschersleben (vs) - Die Polizei hat am Freitagabend (27. August) einen 28-Jährigen Aschersleber, welcher mit einem Auto in der Herrenbreite in Aschersleben unterwegs war, kontrolliert.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht, wurden während der Kontrolle typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer festgestellt. Weiterhin nahmen die Beamten erheblichen Cannabisgeruch aus dem Auto war.

Ein freiwilliger Schnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis, Kokain und Amphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugführers sowie des Autos wurden bereits portionierte und verpackte Betäubungsmittel aufgefunden.

Im Zuge des eingeleiteten Verfahrenes wurde eine zur Beweissicherung erforderliche Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle erfolgte.

Zwölf Cannabispflanzen in Wohnung gefunden

Im Rahmen der sachleitenden Entscheidung der Staatsanwaltschaft Magdeburg wurde eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten angeordnet. Hierbei wurden weitere zwölf Cannabispflanzen, diverses Verpackungsmaterial und eine Feinwaage aufgefunden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein weiteres Strafverfahren bezüglich des Verdachtes hinsichtlich des unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln eröffnet.