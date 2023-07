Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Atzendorf/Wolmirsleben - Nach einem Feuer an Landwirtschaftstechnik am Freitag (Volksstimme berichtete), brannte am Sonnabendnachmittag erneut eine Strohpresse zwischen Atzendorf und Wolmirsleben. Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilt, habe der Gespannführer noch den Schlepper abhängen können, und er unternahm Löschversuche an der Ballenpresse. Die eintreffende Feuerwehr konnte sie nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250000 Euro. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.