Auf der Autobahn A14 soll eine Auffahrt nahe Calbe gesperrt werden. Diesmal soll die Sperrung vor allem den Berufsverkehr am Freitagmorgen treffen.

Achtung im Berufsverkehr auf der A14 bei Calbe! Auffahrt am Freitagmorgen gesperrt

Am Freitagmorgen soll eine Sperrung der Auffahrt zur Autobahn A14 nahe Calbe im Salzland eingerichtet werden. Symbolbild:

A14/Calbe (vs) - Auf eine neue Sperrung müssen sich Autofahrer am Freitag auf der Autobahn A14 nahe Calbe im Salzland einstellen. Dies geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Demnach soll am Freitag, 6. Oktober, die Auffahrt von der Landstraße L63 in Fahrtrichtung Dresden an der Anschlussstelle Calbe gesperrt werden. Dies soll ausschließlich den Vormittag betreffen: Die Sperrung ist für die Zeit zwischen 7 und 10 Uhr geplant.

Grund für die daraus folgenden Verkehrsbehinderungen sind offenbar Reparaturarbeiten. Der Verkehr werde über die Umleitung U14 und die Anschlussstelle Staßfurt an der Baumaßnahme vorbeigeführt, heißt es.