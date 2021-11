Autofahrer: Mit fast zwei Promille in Staßfurt unterwegs

Staßfurt (vs) - Während der Streifentätigkeit wurde im Bereich An der Salzrinne in Staßfurt ein Auto und sein Fahrzeugführer in den frühen Samstagmorgenstunden (6. November) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 21-jährigen Fahrer aus Magdeburg konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Vorwert von 1,92 Promille. Zur Beweissicherung in dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde in polizeiliche Verwahrung genommen.

Dem jungen Mann ist das Führen eines führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum bis auf weiteres untersagt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.