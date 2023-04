Ein 36 Jahre alter, betrunkener Mann ist nach Beleidigung und Bedrohung in Staßfurt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.

Bedrohung und Beleidigung in Staßfurt: Notarzt weist Betrunkenen in Psychiatrie ein

Nach Bedrohung und Beleidigung ist ein 36 Jahre alter Mann in Staßfurt in eine psychiatrische Einrichtung übergeben worden. Symbolbild:

Staßfurt (vs) - Zu einer Bedrohung und Beleidigung ist es offenbar am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus Am Tierpark in Staßfurt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sahen die Beamten den offenbar betrunkenen Mann Mann bei ihrem Eintreffen zunächst auf seinem Fensterbrett sitzen. Eine Kommunikation war anscheinend nur sehr schwer möglich. Seine verbale Aggression steigerte sich nach dem Eintreffend er Beamten immer weiter und er drohte fast aus dem Fenster zu fallen, heißt es von Seiten der Polizei.

Aufgrunddessen soll ein Notarzt zu dem Geschehen hinzugezogen worden sein. Der Arzt habe anschließend eine mögliche Eigengefährdung des Mannes festgestellt. Der 36-jährige Staßfurter soll anschließend in die nahegelegene Psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen worden sein.