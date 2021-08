Alkohol Bernburg: Betrunkenes Pärchen beschädigt Autos

In Bernburg haben in der Nacht ein 36-Jähriger und eine 42-Jährige mindestens zwei Autos beschädigt. Ein Zeuge war, laut Polizei, vom Lärm der Beiden aufgewacht und informierte die Beamten. Das Pärchen wurde in Gewahrsam genommen.