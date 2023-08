Auf ein ungewöhnliches Diebesgut hatten es Einbrecher in einem Restpostenmarkt in Staßfurt abgesehen.

Besonderes Diebesgut: Einbrecher haben es auf Restposten in Staßfurt abgesehen

Blumen und Blumenerde haben Einbrecher aus einem Restpostenmarkt in Staßfurt gestohlen. Symbolbild:

Staßfurt (vs) - Ungewöhnliches Diebesgut hatten Einbrecher eines Restpostenmarkts in Staßfurt im Blick. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde in der Nacht zu Donnerstag, 10. August, wiederholt in einen Sonderpostenmarkt in der Bernburger Straße eingebrochen. Die Täter hätten sich durchs Aufschneiden eines benachbarten Zaunes Zugang zum Zaun des Außenlagers verschafft und die Sicherung der Absperrung entfernt.

Dabei hatten sie es offenbar auf verschiedene Pflanzen und Blumenerde abgesehen und das Diebesgut über das Nachbargrundstück abtransportiert.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Hinweise zur Tat, den mutmaßlichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes erbittet das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471-3790.