Brand in Staßfurt: Polizei ermittelt - das ist bis jetzt bekannt

In Staßfurt hat es in einer Kleingartensparte gebrannt.

Staßfurt (vs) - Am Mittwochnachmittag, 2. Februar, wurde der Brand einer Gartenlaube in der Kleingartensparte „Erholung e.V.“ in der Hecklinger Straße in Staßfurt gemeldet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Laube bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten gingen zügig voran, die Laube brannte aus. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kann von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen der Laube ausgegangen werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an, so die Polizei.