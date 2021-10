Brandstiftung: Feuer zerstört Motorrad in Staßfurt

In Staßfurt steckten biser unbekannte Täter ein Motorrad an.

Staßfurt (vs) - Ein Motorrad wurde am späten Freitagabend (1. Oktober) in Staßfurt ein Raub der Flammen. Wie die Polizei mitteilt, hatten bisher unbekannte Täter das Motorrad in der Charlottenstraße in Brand gesetzt.

Gegen 23 Uhr hatte der Besitzer des Fahrzeugs einen Knall gehört. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte er, dass seine Honda brannte. Das Motorrad wurde nach Angaben der Polizei zerstört, auch eine Wand sowie ein Fenster in der Nähe wurde beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.