Diebstahl auf Solar-Baustelle Wie geht das denn? Diebe klauen acht Kilometer Kabel in Nienburg

Ein außergewöhnlicher Diebstahl wurde der Polizei am Dienstag gemeldet: 8.000 Meter Elektrokabel sind vermutlich am Wochenende von der Baustelle für ein Solarfeld in Nienburg entwendet worden. Warum die Polizei glaubt, dass die trotzdem in ein einziges Fahrzeug passen könnten.