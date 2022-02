Haftrichter vorgeführt Drogenfund in Güsten: Indoor-Plantage mit über 1.000 Cannabispflanzen beschlagnahmt

Am Samstag, den 26. Februar 2022, kam die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einem Haus in Güsten (Salzlandkreis) zum Einsatz. Ein Mann versuchte zunächst zu flüchten.