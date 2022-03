Egeln: Unbekannte klauen Kupferkabel

Egeln (vs) - In der Nacht zu Freitag, 4. März, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Halberstädter Straße in Egeln.

Dort entwendeten der oder die Täter aus dem Haus größere Mengen Kupferkabel. Zudem wurden mehrere Stromverteilerkästen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter Tel. 03471/379-0 entgegen.