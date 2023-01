Eine Explosion erschütterte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Supermarkt in Stassfurt. Die Sprengung hatte offenbar nur ein Ziel.

Stassfurt (vs) - Ein Geldautomat ist am frühen Mittwochmorgen in einem Supermarkt in Stassfurt gesprengt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen sich die Täter gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt verschafft und den dort im Gebäude stehenden Geldausgabeautomaten gesprengt haben. Durch die Wucht der Explosion soll der Automat vollständig zerstört worden sein. Außerdem wurden das umgebende Gebäude und der Supermarkt erheblich beschädigt, heißt es.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet, so die Beamten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Geld erbeutet.

Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Magdeburg unter der Rufnummer 0391-5465196 entgegen.