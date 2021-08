Erneuter Brand von Strohballen im Salzlandkreis

Die Serie reißt nicht ab. Wieder ereignete sich ein großer Brand von Strohballen im Salzlandkreis. Diesmal in Golbitz.

Rund 1.000 Strohballen haben in Golbitz gebrannt.

Golbitz (vs) - Wieder brennt Stroh im Salzlandkreis: Auf einem Acker bei Golbitz sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag circa 1.000 Strohballen in Brand geraten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000€ geschätzt.

Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Erst vor ein paar Tagen hatte es in nur einer Nacht gleich drei Mal gebrannt.