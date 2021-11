Falsche Polizisten im Salzlandkreis unterwegs: Schmuck, Wertgegenstände und EC-Karten geklaut

In Güsten wurden einer 78-Jährigen Wertgegenstände durch falsche Polizeibeamten gestohlen.

Güsten (vs) - Am Montagnachmittag, 29. November, wurde eine 78-jährige Rentnerin aus Güsten Opfer von Betrügern. Sie erhielt gegen 16.00 Uhr einen Anruf, bei welchem sich am anderen Ende ein Mann als Kriminalbeamter ausgab.

Er erklärte ihr, das in der Umgebung mehrere Einbrüche begangen wurden und nun der Schmuck überprüft werden muss. Zu diesem Zweck würde er einen anderen Kriminalbeamten in ziviler Kleidung vorbeischicken, heißt es von Seiten der richtigen Polizei in einer Pressemitteilung.

Kurze Zeit später klingelte es und die Frau ließ einen Mann in die Wohnung, welcher sich ebenfalls als Kriminalbeamter vorstellte. Die Frau sollte dann alle Wertgegenstände und EC-Karten in einen Topf legen, welche sie dem Mann übergab. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Eine detaillierte Personenbeschreibung konnte die Rentnerin leider nicht abgeben. Der Täter war demnach etwa 175 Zentimeter groß, kräftig gebaut und hatte dunkle Haare.

Infos von der Polizei

Die Polizei weist in Anbetracht sich immer weiter häufender Betrugsfälle eindringlich darauf hin, dass gerade lebensältere Menschen immer wieder von Betrügern um ihre Ersparnisse gebracht werden. Dabei sind die Betrüger meist sehr redegewandt, versuchen im Telefonat bereits alle Zweifel auszuräumen und bringen die späteren Opfer dazu, an die Worte zu glauben.

Lassen sie sich die Dienstmarke und den Dienstausweis der Kriminalbeamten zeigen und rufen sie im Zweifel einfach bei ihrer Polizeidienststelle an um sich Aussagen zu solcherlei Aktionen bestätigen zu lassen. In der Regel wird ihnen der richtige Polizeibeamte während des Telefonates dann erklären, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt und Ermittlungen im Nahbereich aufnehmen. Gegebenenfalls wird auch gleich eine Funkstreife zur Überprüfung vorbeigesandt.