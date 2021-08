Feuerwehren aus Egeln und Hecklingen im Brandeinsatz bei Winningen

Winningen (vs) - Ein Feld bei Winningen ist am Dienstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Wind sorgte dafür, dass sich der Brand schnell ausbreitete.

Feuerwehren aus der Region hatten alle Hände voll zu tun.

Verstärkung rückte aus Egeln und Hecklingen an. Hiesige Einsatzkräfte halfen beim Eindämmen des Brandes und Löschen der Flammen.