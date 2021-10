Groß Börnecke: Diebstahl von Baugeräten der Polizei gemeldet

Mehrere Baugeräte wurden von einer Baustelle in Groß Börnecke entwendet. Noch tappt die Polizei im Dunklen.

Groß Börnecke (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch, 6. Oktober, widerrechtlich Zugang zu einer Baustelle in der Jakobsgrube. Scheinbar zielgerichtet begaben sich zu einem dort abgestellten Bagger.

Unter der Schaufel des Baggers befand sich einer zusätzlich mit Kette gesicherte Rüttelplatte, welche im Anschluss entwendet wurde, berichtet die Polizei. Der Abtransport erfolgte augenscheinlich mit einem Fahrzeug.

Die Spurensicherung kümmerte sich um den Tatort. Eine Anzeige wurde aufgenommen und erforderliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.