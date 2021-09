Hecklingen: Autofahrer verursacht Unfall mit Radfahrer und hatte 1,3 Promille im Blut

Hecklingen (vs) - Bei einem Verkehrsunfall im Hecklinger Ortsteil Cochstedt ist ein Rennradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 36-jähriger Radfahrer am Montagabend (27. September) in der Bergstraße in Richtung Flughafen unterwegs.

Anschließend soll er von einem Auto, aus der Friedensstraße kommend, erfasst worden sein. Laut Polizeiangaben entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Später soll der Verursacher aber zum Unfallort zurückgekommen sein.

Nachdem die Beamten einen Atemalkoholwert festgestellt hatten, ergab ein freiwilliger Test einen Wert von 1,33 Promille beim 51-jährigen Autofahrer. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, behielt den Führerschein des Mannes da und untersagte die Weiterfahrt.