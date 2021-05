Gefährlicher spielplatz Lebensgefahr: Kinder spielen in Könnern auf Güterwagons

Am Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg an den Bahnhof in Könnern gerufen. Der Grund: vier Kindern sollen auf Güterwagons herumgetollt sein. Die Beamten fuhren sofort und mit Blaulicht los.