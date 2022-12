Zusammengeschlagen: Gruppe um gesuchten Mann liefert sich Prügelei in Bernburg

Ein Mann ist auf einem Parkplatz in Bernburg von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Einer der mutmaßlichen Täter wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Ein 27-Jähriger ist auf einem Parkplatz in Bernburg von vier Männern zusammengeschlagen worden. Einer der Täter wurde offenbar bereits per Haftbefehl gesucht. Symbolbild:

Bernburg (vs) - Ein 27-Jähriger ist in Bernburg auf einem Parkplatz am Bahnhof von einer Gruppe von vier Männern zusammengeschlagen und verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach konnte anhand einer Beschreibung der Täter die Gruppe im Stadtgebiet ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen werden. Die vier Tatverdächtigen waren demnach zwischen 22 und 25 Jahre alt und alkoholisiert. Die Überprüfung durch die Polizei ergab laut Angaben der Beamten, dass gegen einen der Beschuldigten ein noch offener Haftbefehl vorlag.

Der Mann wurde offenbar festgenommen und in eine JVA gebracht, die anderen drei konnten ihren Weg nach der Feststellung ihrer Identität fortsetzen.