Motorradfahrer verunglückt auf B180 im Salzlandkreis

Am Nachmittag des gestrigen Freitag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B180 in der Nähe des ehemaligen Flughafens Cochstedt. Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine und verletzte sich lebensgefährlich. Im späteren Tagesverlauf erlag er seinen schweren Verletzungen.

Cochstedt (vs) - Schwerer Unfall auf der B180 im Bereich des ehemaligen Flughafens Cochstedt im Salzlandkreis: Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Brandenburg befuhr am Freitag mit seiner Kawasaki die Bundesstraße. Gegen 16:00 Uhr überholte er auf gerader Strecke einen weiteren Kradfahrer, kam aber in einer folgenden Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun.