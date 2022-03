Nach vereiteltem Diebstahl: Polizei findet zufällig Drogen

Staßfurt (vs) - Am Sonntagabend, 27. Februar, stellte die Polizei eine männliche Person in Staßfurt fest, welche gerade von der umzäunten Freifläche eines Baumarktes in der Hecklinger Straße flüchtete.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 41-Jährige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der weiteren Bearbeitung konnten im Nahebereich des Marktes mehrere Säcke mit Blumenerde gefunden werden, welche der Täter offenbar entwendet hatte. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung wurde die Wohnanschrift des Mannes aufgesucht.

Dort konnte er den Beamten nicht nur sein Personaldokument vorweisen, sondern es konnte auch der Bedarf an Blumenerde aufgeklärt werden. Schon beim Öffnen der Wohnungstür nahmen die Beamte einen starken Geruch von Cannabis wahr. Die daraufhin folgende Kontrolle führte die Beamten, immer dem Geruch folgend, bis in das Schlafzimmer, wo zwei Gitterbocken mit insgesamt 10 Hanf-Pflanzen gefunden wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabisprodukten wurde eingeleitet.

Weiterhin fanden die Beamten im Flur und auf dem Balkon diverses Kupferkabel, von welchem der Mann in seiner Freizeit offenbar die Ummantelung entfernte. Angaben zur Herkunft des Kabels konnte oder wollte er nicht machen. Auch hier sind im Nachgang weitere Ermittlungen notwendig. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift wieder entlassen, die Pflanzen und das vermeintliche Diebesgut sichergestellt, so die Beamten.