Polizei: Auto in Staßfurt geklaut - Zeugen gesucht

Die Polizei des Salzlandkreises berichtet in einer Pressemitteilung von einem Autodiebstahl in Staßfurt.

Ein ähnlicher Mazda CX-5 (allerdings in der Farbe blau) wurde in Staßfurt gestohlen.

Staßfurt (vs) - In der Nacht zu Freitag, 18. Februar, wurde von einem Parkplatz in der Schubertstraße in Staßfurt ein blauer Mazda CX5 entwendet.

Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen SFT-HS 17, so die Polizei in einer Pressemitteilung. An den Seiten war der Schriftzug „der neue Mazda CX5“ aufgebracht. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer.

Die Tatzeit kann zwischen 19.00 und 6.45 Uhr eingegrenzt werden. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.