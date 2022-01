Polizei: Drei Einbrüche rund um Staßfurt in nur kurzer Zeit

Staßfurt (vs) - Zwischen dem 29. Dezember und dem 10. Januar verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengrundstück im Athenslebener Weg in Staßfurt und brachen dort einen Baucontainer auf. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Der Container dient als Büro- und Lagerraum. Eine genaue Schadenaufstellung liegt noch nicht vor.

Zudem haben unbekannte Täte zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar fünf sogenannten Gusskokillen (Aluminiumguss) von einem Firmengrundstück in Neu Staßfurt entwendet. Das Firmengelände befindet sich im dortigen Gewerbegebiet und ist durch ein Tor gesichert. Aufgrund der vielen dort vertretenen Gewerke ist dieses Tor aber nur mit einem Riegel versehen.

Die unbekannten Täter müssen zum Verladen des Diebesgutes (fünf Tonnen Gewicht pro Stück) einen Kran verwendet haben. Der Abtransport kann nur mit einem Lkw erfolgt sein. Gestern wurden in der Nähe ein Lkw-Kran und ein Transportfahrzeug gesehen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen ist derzeit noch unklar.

Fahrrad gestohlen

Des Weiteren wurde am frühen Montagmorgen, 10. Januar, in ein Fahrradgeschäft in der Straße Am Steinbruch in Staßfurt eingebrochen. Die Täter verschafften sich um 1.04 Uhr unter Zuhilfenahme eines großen Pflastersteins Zugang durch die Schaufensterscheibe und entwendeten ein dahinter abgestelltes E-Bike der Marke Husqvarna HC7 im Wert von rund 5600 Euro.

Durch den Wachdienst wurden die Täter an einer weiteren Tatausführung offenbar gehindert und flüchteten mit dem einen Rad. Das Geschäft ist videoüberwacht, die Aufnahmen wurden gesichert und werden ausgewertet. Mindestens zwei weitere Fahrräder wurden bei dem Einbruch beschädigt. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt ebenfalls noch nicht vor.

Hinweise zu allen Taten oder den Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter der 03471-3790 entgegen.