Am Fahnenmast und am Balkon des Rathauses in Bernburg hingen Hakenkreuzfahnen. Wie es dazu kam, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hakenkreuzfahnen am Rathaus Bernburg: Was es damit auf sich hat

Am Rathaus in Bernburg hingen Hakenkreuzflaggen.

Bernburg (vs) - Im Rahmen der geplanten ZDF-Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer" wurden durch eine Produktionsfirma Filmaufnahmen in Bernburg gefertigt. Hierzu wurden am Fahnenmast links der Blumenuhr und vom Balkon des Rathauses I jeweils eine Hakenkreuzfahne aufgehängt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei als Erklärung.

Der Drehort vor dem Rathaus wurde abgesperrt und die Absperrung mit dem Hinweis versehen „Achtung! Fahnen am Rathaus sind Teil eines Historiendrehs. Bitte keine Video/Fotoaufnahmen.“ Trotz dieses Hinweises wurden durch mindestens eine unbekannte Person Foto- und Videoaufnahmen gefertigt und in sozialen Netzwerken und Messenger-Apps verbreitet.

Das Hakenkreuz, das bekannteste Symbol des Nationalsozialismus in Deutschland, ist bundesweit in jeglichen Varianten strafbar. Auch die Verbreitung von Fotos und Videos mit einer Hakenkreuzfahne erfüllt einen Straftatbestand: Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt bereits in einigen Fällen, bei den diese Foto- und Videoaufnahmen vom Rathaus weiterverbreitet wurden. Das Polizeirevier Salzlandkreis weist eindringlich darauf hin, diese oder ähnliche Fotos oder Videos nicht in den sozialen Medien weiterzuleiten, da bei Bekanntwerden ein Strafverfahren folgt, so die Beamten am Ende.