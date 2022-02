Polizei im Salzlandkreis: Katalysatoren-Dieben dicht auf der Spur

Egeln (vs) - Immer wieder kommt es in den letzten Monaten vor, dass die Polizei von Kat-Dieben spricht. Nun gibt es erste kleine Hinweise auf die Täter im Salzlandkreis:

Am Mittwochmorgen, 16. Februar, gegen 3.42 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei Diebe beobachtet, welche sich an einem Fahrzeug im Bereich Am Malzmühlenfeld in Eglen zu schaffen machten. Das Fahrzeug war seitlich aufgebockt und die Täter haben den Katalysator entwendet, so die Polizei.

Während der Anzeigenerstattung wurde bekannt, dass ein weiteres Fahrzeug angegriffen wurde, auch hier fehlt der Katalysator. Die beiden männlichen Täter flüchteten mit einer silberfarbenen Limousine, mehrere Kennzeichenfragmente wurden bekannt und werden in die laufenden Ermittlungen einbezogen.