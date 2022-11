Unfall auf der A14: Autobahn im Salzlandkreis gesperrt

Bei einem Unfall auf der A14 bei Bernburg ist ein Lkw im Graben gelandet, informiert die Polizei. So lang ist die Autobahn in Richtung Schwerin voll gesperrt.

Bernburg (vs) - Am Dienstagmittag, 22. November, kam ein mit Paletten beladener Lkw auf der Autobahn 14 aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Bernburg und Plötzkau in Richtung Schwerin von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Hierbei blieb der 61-jährige polnische Fahrzeugführer unverletzt.