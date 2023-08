Unfall in Egeln: Mann verliert in Linkskurve Kontrolle über sein Fahrzeug, so die Polizei.

In Egeln ereignete sich laut Polizei ein Unfall in einer Linkskurve.

Egeln (vs) - In Egeln ereignete sich am Donnerstagabend, 3. August, gegen 19.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger befuhr eine Seitenstraße neben der B81, auf Höhe des Netto-Marktes, in Richtung Magdeburger Straße, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mitsamt Anhänger eine Böschung hinunter, wo das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde ein Insasse leicht verletzt, während der Fahrer selbst und die beiden weiteren Insassen unverletzt blieben.

Bei der Überprüfung des Fahrers und der Kennzeichen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht für das Auto ausgegeben war, und dass das Fahrzeug bereits seit Dezember 2022 außer Betrieb gesetzt worden war.

Der Eigentümer veranlasste umgehend die Bergung des Autos und des Anhängers durch einen Abschleppdienst. Seitens der Polizei wurden Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls und die Verstöße gegen die Fahrerlaubnis- und Kennzeichenvorschriften zu klären.

Dem 35-jährigen Fahrzeugführer wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagt, heißt es in einer Pressemitteilung.