L71/Rathmannsdorf (vs) - Ein Überholvorgang ist auf der Landstraße L71 bei Rathmannsdorf in Richtung Ilberstedt in einem schweren Unfall geendet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhren vor dem 57 Jahre alten Motorradfahrer noch drei Autos, als der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Vehikel sei noch auf der Feldfläche weitergefahren, mit einem Leitpfosten kollidiert und habe sich bei dem anschließenden Sturz schwer verletzt.

Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.